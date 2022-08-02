Кассир магазина в Калуге стал свидетелем по делу о нападении пенсионерки на собаку

Как мы писали ранее, в понедельник, 1 августа, в Калуге в магазине «Магнит» на Правом берегу пенсионерка бутылкой коньяка проломила голову чихуахуа.

У маленькой собаки черепно-мозговая травма, две трещины черепа, вестибулярный синдром и шок.

Хозяйка чихуахуа София ГУЗОВА отвезла питомца на лечение в Москву, потому что состояние собаки ухудшилось. Ветеринары прогнозов не дают.

Теперь стали известны первые подробности от свидетелей.

Полиция уже опросила сотрудников магазина, в том числе парня-кассира, которые обслуживал хозяйку чихуахуа.

— Бабушка, которая была инициатором конфликта, сказала, что собака ее якобы укусила, - рассказывает продавец-кассир Дмитрий. - Произошел словесный конфликт, но лишь со стороны пожилой женщины. Девушка вела себя абсолютно спокойно, молчала. На видеозаписи видно, как женщина пыталась собаку телегой задавить, девушка взяла собаку на руки. А женщина начала девушку бранить, в том числе матом, на весь магазин при покупателях.

Они стояли сначала на одной кассе, но потом девушка с собакой перешли на мою кассу, чтобы избежать последующего конфликта. Она выложила свои покупки на кассу, собака была у нее на руках. Вдруг резко подбежала женщина уже с бутылкой и со всего размаха, держа бутылку за горло, ударила собаку по голове. Потом они чуть отбежали. Девушка заметила, что собака потеряла сознание, голова у нее свисает, и она в истерике, вся в слезах вместе с этой собачкой выбежала из магазина. Бабушка просто пошла, поставила бутылку коньяка на место и ушла, – завершает Дмитрий.

Сотрудник магазина рассказал, что не видел лично, бегала ли собака по магазину. Он подошел к кассе уже во время конфликта, когда услышал громкие голоса.

В магазине говорят, что пожилая женщина – постоянный покупатель. Раньше она ни с кем не скандалила. Охраны, как таковой, в магазине нет, но ведется видеонаблюдение.

Что рассказал кассир о конфликте, смотрите в нашем телеграм-канале.

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