В Калужской области готовятся к новой волне коронавируса

В понедельник, 1 августа, министр здравоохранения региона Константин Пахоменко на планерке в министерстве сообщил об усилении мер по предотвращению распространения ковида.

На планерке озвучено решение увеличить запас лекарств (сейчас есть на 2 месяца вперед) и тестов на ковид (запас 134 тысячи).

Займутся ревизией кислородного запаса и разработкой графика развертывания дополнительных коек.

— Мы видим, что за последние 22 недели в регионе ситуация стабильная, но вызывает опасение рост заболеваемости в соседних регионах, – сказал министр.

В медучреждениях по-прежнему соблюдаем масочный режим, теперь еще строже, чем обычно.

Говорили и о необходимости вакцинации, как способа избежать тяжелого течения ковида.

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