Мистическое урочище «Чертово городище» получило цифрового экскурсовода

В национальном парке «Угра», в урочище «Чертово городище», что в Козельском районе в семи километрах от поселка Сосенский, есть тропа. Она ведет к нагромождениям огромных валунов с замысловатым рельефом и удивительным светящимся мхом в пещерах. Теперь туда может отвести электронный экскурсовод, его для этих заповедных мест в тесном сотрудничестве с научными сотрудниками нацпарка создала компания МТС. КП40.ру захватил смартфон и наушники, и в предвкушении необычных впечатлений отправился в путешествие по мистическим местам.

Цифровая тропа по следам чертей или доисторического ледника?

Поток туристов в это место довольно велик. Национальный парк возит сюда организованные группы, им все секреты природы рассказывает экскурсовод. Но есть и одиночные туристы, которые едут в парк, чтобы побыть наедине с природой. Для них директор филиала МТС в Калужской области Сергей Егошин и директор нацпарка «Угра» Виктор Гришенков запустили цифровой экскурсовод. Мистических обитателей леса это точно не распугает, а просветительской пользы будет много. Работа продолжалась несколько месяцев – нужно было и легендам место оставить, и наукой объяснить суть вещей, и сделать из всего этого очень динамичное путешествие.

Что важно, аудиогид бесплатный – его можно загрузить в приложении МТС Live перед выездом в нацпарк. Мы так и сделали. Аудиогид, действительно, очень быстро открывается, даже в самых удаленных от цивилизации местах. Лес в этих местах ровно такой, как описано в сказках про Лешего и Бабу Ягу – с разлапистыми голубыми елями, буреломом и дикими речками. Но везде мостики, лавочки, столики и даже туалет. И, конечно, указатели.

Вся экотропа имеет протяжённость два километра, аудиогидом на ней размечено 12 ключевых точек. Интересное начинается уже минут через десять, когда цифровой экскурсовод доводит до огромных валунов. Их вид, и правда, поражает – почти правильной строительной формы, со странными отверстиями.

Теперь легенда. «Чертово городище» получило свое название по преданию, которое гласит, что в стародавние времена к дочери местного разбойника посватался черт. Он пообещал построить в ближайшем лесу каменный дворец, начал осыпать невесту золотом, да девушка испугалась. По совету священника взяла петуха и отправилась ночью в лес. Тот так громко закукарекал, что черти, начавшие было строить дворец, провалились в преисподнюю. А каменные глыбы с отверстиями от их пальцев, да чертов колодец, откуда пили воду, остались. Мистическое место до сих пор привлекает разных чудаков.

«На самом деле, все это сделал ледник. Он, уходя 10 тысяч лет назад, срыл все русла калужских рек, местами обнажил поверхность земли до валунов кварцевого песчаника. Отверстия в камнях, которые по легенде оставили своим пальцами черти – это следы корней древних деревьев. Органика за много тысяч лет ушла, а песчаник уплотнился до камней, вот и остались дыры. Что до «чертова колодца», где по поверьям волшебная вода, то да – эта емкость в камне глубиной до 30 сантиметров не пересыхает даже в самые засушливые времена. Мы брали на анализ воду – это обычные атмосферные осадки», - рассказала заместитель директора по экологическому просвещению, туризму и рекреации национального парка «Угра» Надежда Яшина.

Мистическое урочище «Чертово городище» получило цифрового экскурсовода от МТС.

Всех сфотографируют

«Чертово городище» и его окрестности – настоящая сокровищница по разнообразию видов растений и животных. Самое интересное и редкое — папоротник многоножка обыкновенная. Его можно увидеть повсюду — в расщелинах скал, на замшелых камнях. Этот вид в Калужской области больше нигде не встречается и занесен в Красную книгу региона.

Еще есть паразит «петров крест», который присасывается к корням широколиственных деревьев и кустарников и питается за их счет; гнездовка, получающая органические вещества от связанных с нею грибов; и сапрофит — подъельник обыкновенный, питающийся готовой органической пищей из мёртвых растительных остатков.

В урочище сосредоточено 40% видового разнообразия мхов Калужской области, 20 видов являются редкими, в том числе Схистостега перистая. Она растет на корнях поваленных ветром деревьев, однако светиться способна только в полумраке влажных углублений — в гротах, пещерах и ямах. Научные сотрудники говорят, что если такой мох сорвать и принести домой, он уже светиться не будет.

В национальном парке обитает и множество животных – гордость «Угры» зубры, а также лоси, европейская косуля, кабан, заяц-беляк, белка, лесная куница, черный хорь, белогрудый еж, глухарь, полевой тетерев, рябчик и многие другие виды.

Прежде сюда часто наведывались браконьеры, которые создавали угрозу животным и туристам. Поэтому МТС и «Угра» внедрили еще и систему умного мониторинга для борьбы с браконьерами и лесными пожарами. За этим следят высокоточная HD камера и 17 фотоловушек, способных работать от солнечной энергии.

«Установив оборудование МТС, мы можем круглосуточно контролировать порядок и обеспечивать безопасность туристов, а также наблюдать за повадками животных и вести научные исследования, ведь на территории национального парка «Угра» сосредоточено более 80% биоразнообразия региона», – рассказал директор национального парка «Угра» Виктор Гришенков.

Фотоловушки и видеокамеры замаскированы в разных местах парка – на камнях и деревьях. Сфотографировали они и нашу экскурсионную группу – ловушка разместилась у корней поваленного дерева вблизи тропы. Нашли мы ее далеко не сразу.

«Ловушки фиксируют движение, а в остальное время спят, экономя энергию. Качество и программная начинка позволяют оцифровать портреты людей, отличить природные пожары от бытового дыма, исходящего, например, от печных труб и котельных. Мы уже отсняли игры барсуков, лисиц, кормежку зубров, прогулки лосей. Оборудование позволяет вести научные исследования, которые касаются наблюдения за повадками и численностью редких животных. Это продвинет нашу работу на новый уровень», - рассказал заместитель директора по научной работе национального парка «Угра» Александр Рогуленко.

Цифровые продукты на страже экологической культуры

«В рамках экологической программы МТС мы создаем цифровые продукты, которые предоставляют жителям России новые возможности для организации полезного досуга и формируют экологическую культуру населения. Этот проект - яркий пример того, что развитие сети МТС в Калужской области не просто увеличивает территорию действия связи, но и создает уникальные возможности для реализации социально важных и культурных проектов. Уверен, что теперь «Чертово городище», более безопасное, снабженное аудиогидом, стоящее на пороге интересных наблюдений за животными, привлечет новых туристов в регион из Москвы, Тульской, Рязанской, Владимирской, Орловской, Смоленской, Брянской и других областей. Каждый посетитель сможет увидеть и почувствовать красоту и силу этих мест, при этом уникальная природа парка останется нетронутой», - отметил директор филиала МТС в Калужской области Сергей Егошин.

Важность подобных проектов отмечает и правительство Калужской области. Они способствуют системному развитию территории.

«В Калужской области в прошлом году была принята Стратегия цифровой трансформации, в которую вошли в том числе мероприятия, направленные на экологию и туризм. Это будет мониторинг для последующей аналитики и выработки решений по сохранению природы, обеспечению безопасности в регионе и стимулированию турпотока. Это очень созвучно данному проекту, который был релизован национальным парком «Угра» и МТС. Нам важно, чтобы в подобной работе формировалось в том числе и частно-государственное партнерство, потому что у нас одна цель – беречь природу и делать регион привлекательнее для местных жителей, туризма и бизнеса», - рассказал заместитель министра цифрового развития Калужской области Владислав Сорокин.

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