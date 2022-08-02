В Калуге проведут праздник для сладкоежек
Во вторник, 2 августа, городская управа Калуги сообщает о проведении праздника для любителей варенья.
6 августа в городском парке культуры и отдыха состоится городской праздник «Калужское варенье»!
Организаторы обещают раскрыть все рецепты приготовления варенья от калужан.
Гостям предложат более пятнадцати видов варенья. Будут тематические площадки и фотозоны.
Обещают концерт вокальных и хореографических коллективов, детскую игровую площадку.
Итогом дня станет выбор лучшего калужского варенья.
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