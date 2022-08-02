В Калуге пройдут соревнования по бегоплаванию
Во вторник, 2 августа, стало известно, что минспорта Калужской области приглашает калужан принять участие в нетипичных для наших спортсменов соревнованиях.
Массовый старт, который пройдет 13 августа, предполагает преодоление дистанции комбинированным способом: забег и заплыв.
Участникам предлагают две дистанции на выбор:
1 круг – 1 500 м (200 м плавание и 1300 м бег);
2 круга – 3 000 м (200 м плавание и 1300 м бег).
Бежать участники будут по набережной, а плыть – с берега Яченского водохранилища.
К участию приглашают всех желающих.
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