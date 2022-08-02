Полиция Калуги ищет пенсионерку, которая бутылкой коньяка проломила голову чихуахуа

В понедельник, 1 августа, в соцсетях распространилась информация от жительницы Калуги Софии ГУЗОВОЙ о том, что на ее собаку породы чихуахуа напала пожилая женщина.

Все случилось на Правом берегу в магазине «Магнит» по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 26.

Калужанка с питомцем на руках стояла у кассы. В этот момент сзади подошла пенсионерка и, размахнувшись, ударила маленькую собаку по голове бутылкой коньяка, которую взяла до этого с полки магазина.

На своей странице в соцсети тем же вечером София опубликовала пост, сообщив о произошедшем и призывая помочь найти виновницу.

— Ветеринарный врач установил наличие черепно-мозговой травмы, две трещины черепа, – говорит владелица пострадавшего животного. – Написано заявление в полицию. Всех неравнодушных прошу распространить информацию, а также помочь с установлением личности нападавшей. Фото прилагаю. Страна должна знать своих «героев» в лицо.

София празместила видео, на котором запечатлен момент, когда женщина замахивается на животное и наносит удар.

Ветеринар в Калуге поставил предварительный диагноз: черепно-мозговая травма, шок, вестибулярный синдром.

К сожалению, в нашем городе пострадавшему животному помочь не смогли, хозяйка увезла питомца на прием в ветклинику Москвы.

Полиция уже занялась этим инцидентом.

- В настоящее время в территориальный орган внутренних дел от одной из сторон поступило заявление, которое зарегистрировано в установленном порядке, - комментируют в УМВД по городу Калуге. - Обстоятельства произошедшего, личности всех участников инцидента и их роль в данном конфликте устанавливаются.

Хозяйка пострадавшего животного обращается к калужанам с просьбой помочь найти пенсионерку.

Любую информацию об установлении личности женщины вы можете сообщить, написав на электронную почту: perekrestok@kp.kaluga.ru либо в телеграм https://t.me/wwwkp40ru.

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