Разыскиваемый в Калужской области 84-летний мужчина найден погибшим

Как мы писали ранее, в Калужской области разыскивался 84-летний Рашит Гизатуллин. Мужчина ушел в лес в Жуковском районе.

В понедельник, 1 августа, волонтеры "ЛизыАлерт" Калужской области сообщили, что мужчина найден погибшим.

- Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким, - говорят волонтеры.

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