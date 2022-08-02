В Калужской области будет тепло и солнечно

Во вторник, 2 августа, в Калужской области будет ясно и солнечно.

Утром температура воздуха составит около +14 градусов, днем – до +26, вечером – в районе +18.

Скорость ветра – до 3 м/с.

По народным приметам, если на Ильин день дождь – будет мало пожаров, вёдро – пожаров много.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.