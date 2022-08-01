В Калуге компания возместила женщине затраты на подключение к газопроводу

В понедельник, 1 августа, прокуратура Калужской области сообщила о возврате компанией денег жительнице Калуги.

Женщина обратилась в калужский филиал «Газпром» с заявлением о бесплатном оказании услуг по подключению и возврате денег за присоединение дома к газопроводу по программе догазификации.

Однако представители филиала «Газпром» в установленные сроки так и не перечислили деньги калужанке.

Прокуратура внесла представление директору филиала, после чего женщина получила все положенные выплаты.

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