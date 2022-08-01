В Калужской области зарегистрировали 50 000 иностранцев, 1 514 сняли с учета, а загсы ждут проверки

В понедельник, 1 августа, на совещании по вопросам миграции, которое провел губернатор Калужской области Владислав ШАПША, стало известно о первых результатах работы новой миграционной политики региона.

Напомним, что 22 мая текущего года начал действовать запрет на прием иностранцев на работу в розничную торговлю, пассажирские перевозки, общепит.

— Усилен контроль за выявлением фиктивных браков, – сказал глава региона. – Дополнительную проверку пройдут все районные ЗАГСы. Ужесточилась судебная практика в отношении собственников квартир, регистрирующих на своей площади иностранных граждан.

По словам начальника управления по вопросам миграции регионального УМВД Елены АКСЁНОВОЙ, на территории нашего региона находятся 50 тысяч иностранных граждан. Наибольшее количество иностранцев в Калуге, Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах.

За 6 месяцев этого года из-за фиктивной регистрации в квартирах, с учета сняты 1 514 человек. По итогам работы оперативников пресечено 332 административных правонарушения в сфере миграции.

По данным статистики, за 6 месяцев этого года в Калужской области в два раза меньше выходцев из Таджикистана получили гражданство России.

Для адаптации мигрантов, по словам министерства образования и науки региона, с началом учебного года в школах, где более 10% детей - иностранцы, будут проводить адаптационную школу выходного дня. В мероприятиях будут принимать участие и сами родители школьников.

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