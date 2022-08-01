Главная Новости Общество
График отключения воды Бренд года-2022. Голосование Афиша История Калуги Статьи

В Калужской области зарегистрировали 50 000 иностранцев, 1 514 сняли с учета, а загсы ждут проверки

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 01.08.2022 17:00 0 451
В Калужской области зарегистрировали 50 000 иностранцев, 1 514 сняли с учета, а загсы ждут проверки

В понедельник, 1 августа, на совещании по вопросам миграции, которое провел губернатор Калужской области Владислав ШАПША, стало известно о первых результатах работы новой миграционной политики региона.

Напомним, что 22 мая текущего года начал действовать запрет на прием иностранцев на работу в розничную торговлю, пассажирские перевозки, общепит.

— Усилен контроль за выявлением фиктивных браков, – сказал глава региона. – Дополнительную проверку пройдут все районные ЗАГСы. Ужесточилась судебная практика в отношении собственников квартир, регистрирующих на своей площади иностранных граждан.

По словам начальника управления по вопросам миграции регионального УМВД Елены АКСЁНОВОЙ, на территории нашего региона находятся 50 тысяч иностранных граждан. Наибольшее количество иностранцев в Калуге, Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах.

За 6 месяцев этого года из-за фиктивной регистрации в квартирах, с учета сняты 1 514 человек. По итогам работы оперативников пресечено 332 административных правонарушения в сфере миграции.

По данным статистики, за 6 месяцев этого года в Калужской области в два раза меньше выходцев из Таджикистана получили гражданство России.

Для адаптации мигрантов, по словам министерства образования и науки региона, с началом учебного года в школах, где более 10% детей - иностранцы, будут проводить адаптационную школу выходного дня. В мероприятиях будут принимать участие и сами родители школьников.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 01.08.2022 17:00 0 451
Тэги: общество мигранты
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости партнеров
Сколько стоит аренда авто на свадьбу в 2022 году?
Банк «Открытие» стал ИТ-компанией
Как оборудовать маникюрный или педикюрный кабинет

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru