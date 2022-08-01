Водители в Калужской области игнорируют ремни безопасности

В понедельник, 1 августа, Центр безопасности дорожного движения сообщает о выявленных нарушениях ПДД за период с 22.07.2022 по 28.07.2022.

Камеры зафиксировали 63 981 нарушение, из них:

52 763 превышения скорости;

525 выездов в нарушение ПДД на встречную полосу;

5 639 нарушений правил пользования ремнями безопасности;

3 682 нарушения правил проезда перекрестков;

887 непредоставлений преимущества в движении пешеходам;

318 случаев остановки и стоянки в зоне действия запрещающих дорожных знаков;

167 случаев движения по обочине.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.