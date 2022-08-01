Водители в Калужской области игнорируют ремни безопасности
В понедельник, 1 августа, Центр безопасности дорожного движения сообщает о выявленных нарушениях ПДД за период с 22.07.2022 по 28.07.2022.
Камеры зафиксировали 63 981 нарушение, из них:
- 52 763 превышения скорости;
- 525 выездов в нарушение ПДД на встречную полосу;
- 5 639 нарушений правил пользования ремнями безопасности;
- 3 682 нарушения правил проезда перекрестков;
- 887 непредоставлений преимущества в движении пешеходам;
- 318 случаев остановки и стоянки в зоне действия запрещающих дорожных знаков;
- 167 случаев движения по обочине.
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