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1 августа в Калуге открыли богадельню в доме Пестрикова

Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 01.08.2022 08:30 0 215
1 августа в Калуге открыли богадельню в доме Пестрикова

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 1 августа.

Высочайшим указом Правительствующему Сенату 1 сего августа Жиздринский уезд объявлен в положении усиленной охраны на один год. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

На Воскресенской улице, недалеко от ее начала, обращают на себя внимание два находящиеся друг против друга дома: Яновского и Пестриковской богадельни. Богадельня (ул. Воскресенская, 6) открыта 1 августа 1869 г. на средства и в доме пот. почет. гражданина Пестрикова. В 1869 г. устроена и церковь во имя Иоанна Предтечи в благодарность за спасение имп. Александра II в Париже от руки Березовского. В обеспечение учреждения Пестриков положил капитал в 40 1/2 тыс. руб. 

1917 - вышел первый выпуск газеты Перемышльского уезда "Свобода". В советский период газета Перемышльского района начала издаваться 27 марта 1931 года под названием «Красная борозда», позднее – «Колхозный труд» и «К коммунизму», с 1 января 1991 года – «Наша жизнь».

(См.: Газеты СССР, 1917-1960: библиогр. справ.- М.: Книга, 1978.- Т.3.- С.138; Постановление МО "Пермышльский район" от 08.07.2002 г. № 202 об официальном издании Перемышльской газеты; Районной газете – полвека // Знамя.- 1981.- 1 апр.)

1922 - открытие Калужской товарной биржи, первое биржевое собрание с присутствием более ста деловых людей. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1942 – начал работу гончарный и живописный цех Калужской скульптурной фабрики. Управление худфонда СССР выделило 15 тыс. рублей на устройство печи 4 тыс. рублей – на гончарный пресс и пишущую машинку. Цех выпускал глиняную кухонную и бытовую посуду; портреты Сталина, Молотова, Ворошилова и Берия на бумаге и материи; тиражировались скульптуры – «Ленин в детстве» (Баженовой), статуэтка Ленина (авт. Андреев), фигура Ленина (авт. Грабинович и Шильников), фигура Сталина (авт. Файдыш-Крандиевский)… Фабрика понесла убытки от оккупации (130662 рубля). Все работники трудились на оборонных точках.

1951 – газета «Знамя» публикует заметку «Новые дома для трудящихся». В ней идет речь о том, что коллектив строителей КЭМЗ в текущем году должен сдать в эксплуатацию 800 кв.м жилой площади.

«Борясь за выполнение взятых обязательств, строители уже построили один 8-квартирный дом. На днях он будет заселен молодыми специалистами, прибывшими работать на завод. В 3 и 4 кварталах будут сданы в эксплуатацию еще два 12-квартирных дома. Помимо этого строители капитально отремонтировали 6-квартирный дом по ул. Никитина, имеющий хорошие благоустроенные квартиры»

1987 - в селе Износки открылась детская музыкальная школа.

(См.: Приказ управления культуры Калужского облисполкома от 23.05.1986.)

1997 – в Москве скончался пианист, народный артист СССР С.Т.Рихтер (20.03.1915 – 1.08.1991). Некоторое время его жизнь и творчество были связаны с Тарусой.

 

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Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 01.08.2022 08:30 0 215
Тэги: история калуги
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