Губернатор Калужской области поздравил ветеранов ВМФ

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в воскресенье, 31 июля, поздравил моряков.

- От всего сердца поздравляю с Днем Военно-морского флота защитников морских рубежей нашей Родины! Уважение, благодарность и почтение – ветеранам ВМФ, - сказал глава региона. - Благодаря вашему мужеству, отваге и высочайшему профессионализму Россия остается великой морской державой!

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