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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ – направление медицины, которое помогает выздоравливать без лекарств.

Опубликовано: 01.08.2022 09:48 0 404
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ – направление медицины, которое помогает выздоравливать без лекарств.

Интервью с врачом-рефлексотерапевтом Шестаковой Валентиной Павловной.

Валентина Павловна, когда и как зародилась ваша мечта стать доктором?

- У меня много родственников в медицине. Все женщины в роду были медиками. Поэтому другой мечты у меня и не было. Я жила в этой среде, о другом даже и не думала.

Что самое памятное из учёбы в Северном медицинском университете?

- Много чего памятного! Больше всего запомнились занятия в студенческих научных кружках и освоение новых методик и приборов. И, естественно, отличные педагоги и наставники, это

Видели северное сияние? Какое оно?

- Я жила на берегу Белого моря, а северное сияние там постоянно. Это незабываемое зрелище! А еще я часто наблюдала северные сполохи – это еще более объемное и зрелищное явление природы.

Калуга после Архангельска и Северодвинска: как она встретила вас? Есть ли что общее у этих городов – и какие различия заметнее всего?

- Калуга очень понравилась внешне, поразила старина города и его озеленение. Долго привыкала к людям, они здесь другие.

Вы долго работали кардиологом, затем заведовали терапевтическим отделением. Что привело к резкой смене медицинского курса – выбору рефлексотерапии?

- Хотелось узнать новые методы лечения и однажды, прочитав статью в «Комсомольской правде» о волшебном действии иглы одного корейского врача, захотелось научиться делать тоже самое, лечить немедикаментозными методами. Это оказалось моей судьбой и призванием.

Иглотерапия – своего рода переселенец из восточной медицины в традиционную западную. Какой вам видится судьба этой отрасли: так и остаться экзотическим направлением, или развиваться и укрепляться?

- Я думаю, это направление всегда будет актуальным. Потому что хорошая база по подготовке данных специалистов есть в нашей стране. Проводится большое количество конгрессов, симпозиумов, учеб. Меняется отношение к человеку, как к личности и индивидуальности, а рефлексотерапия помогает это выделить и развить в каждом человеке.

Дайте совет коллегам: каких пациентов направлять на консультацию рефлексотерапевта?

- Сложных, которые плохо поправляются на медикаментозном лечении. А также со множественными заболеваниями.

Более двух лет пандемии коронавируса привели к большому числу постковидных осложнений, как соматических, так и психических. Поможет ли в этих случаях иглорефлексотерапия?

- Конечно! Очень хорошо помогает. У нас уже есть хорошо наработанные схемы лечения.

Валентина Павловна, вы образец бодрого, позитивного отношения к жизни. Есть ли у вас личные рецепты здоровья – и не могли бы вы поделиться ими?

- Нужно просто любить людей! И относится к ним, как к себе. А еще: больше двигаться и проводить время на природе, быть с ней единым.

Спасибо, Валентина Павловна, за прекрасные ответы!

Интервью провел: Убогий А.Ю. (автор, врач-уролог)

 
Калужская Клиника Боли
г. Калуга, ул. Болотникова, дом 23
Телефоны: +7 (4842) 21-00-00, +7 (4842) 28-12-12
 

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Опубликовано: 01.08.2022 09:48 0 404
Тэги: рeклама
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