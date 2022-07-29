Калужанина Николая Любимова выдвинут в Совет Федерации

Бывший городской голова Калуги Николай Любимов осенью может стать членом Совета Федерации. В пятницу, 29 июля, об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание РБК.

Предполагается, что Любимова выдвинет в сенаторы новый руководитель Рязанской области Павел Малков.

Напомним, в мае Николай Любимов ушел в отставку с поста губернатора Рязанской области. А на прошлой неделе стал вице-президентом корпорации «Синергия».

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