В Калужской области зафиксирована максимальная за три месяца заболеваемость коронавирусом

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 69 новых случаев коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Это максимальный показатель за последние три месяца – больше было лишь в конце апреля.

В больницу с ковидом попали девять калужан. Выздоровел один человек.

Умерли от коронавируса 1453 калужанина. Этот показатель в официальной статистике не меняется с 22 апреля.

По всей России количество новых случаев коронавируса также выросло. В начале июля было около 3000 ежедневно, сейчас – 11 000.

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