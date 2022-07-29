В Калужской области за неделю больше всего подорожали чай, зубная паста и колбаса
В магазинах Калужской области за неделю, с 15 по 22 июля, зафиксированы изменения цен на некоторые товары. Данные в четверг опубликовал Калугастат.
Больше всего подорожали черный чай – на 3,2%, зубная паста – на 2,9%, вареная колбаса – на 2% и помидоры – на 1,4%.
При этом картофель подешевел на 9,8%, свекла – на 9%, огурцы – на 5,2%, морковь – на 4,1%, яблоки и капуста – на 4%.
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