В Калужской области за неделю больше всего подорожали чай, зубная паста и колбаса

В магазинах Калужской области за неделю, с 15 по 22 июля, зафиксированы изменения цен на некоторые товары. Данные в четверг опубликовал Калугастат.

Больше всего подорожали черный чай – на 3,2%, зубная паста – на 2,9%, вареная колбаса – на 2% и помидоры – на 1,4%.

При этом картофель подешевел на 9,8%, свекла – на 9%, огурцы – на 5,2%, морковь – на 4,1%, яблоки и капуста – на 4%.

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