Главная Новости Общество
График отключения воды Бренд года-2022. Голосование Афиша Дня города Обнинска Афиша История Калуги Статьи

Tele2 поднялась на второе место по числу базовых станций

Опубликовано: 29.07.2022 12:12 0 379
Tele2 поднялась на второе место по числу базовых станций

Оператор занял первое место по темпам строительства базовых станций по итогам 2021 года – его сеть выросла сразу на 18%. К таким выводам пришли эксперты ИАА TelecomDaily. По общему числу станций компания вышла на второе место – у оператора зарегистрировано почти 206 тыс. станций. Более 70 тыс. новых БС (максимальное количество в сравнении с конкурентами) позволили оператору существенно укрепить запас прочности всей сети, пришли к заключению в TelecomDaily.

По итогам исследования TelecomDaily, Tele2 продемонстрировала наиболее высокие темпы ввода базовых станций в эксплуатацию за два года: 39,1 тыс. в 2020 году (+29%) и 31 тыс. в (+17,7%) в 2021 году. За этот период оператор установил 70 тыс. базовых станций, нарастив их число почти на 50%. При этом компания вышла на второе место по их количеству (206 тыс.).
В этом году, как прогнозируют аналитики агентства, темпы запуска нового оборудования на рынке замедлятся, что произойдет на фоне роста нагрузки на сети. Проблему ограничения емкости сетей можно решать как на уровне сетей – за счет их уплотнения новыми БС или переходом на стандарт 5G, так и на уровне потребления трафика – путем вывода безлимитных тарифов. В этих условиях операторам чрезвычайно важно эффективно распоряжаться имеющимися мощностями.

В этой ситуации сеть Tele2, которая вводила максимальное количество станций в 2019-2021 годах, получила преимущество на рынке, считают в TelecomDaily. На фоне нехватки оборудования имеет значение технический потенциал установленных БС. Чем больше базовых станций компании запустили за последний период времени (в 2019-2022 годах), тем выше уровень запаса прочности сети, объясняют эксперты. Высокая доля новых БС позволяет прикладывать меньше усилий для модернизации сети в целом. Кроме того, новые станции имеют больший срок эксплуатации и поддерживают различные надстройки для расширения емкости.

У оператора, который за последние два года запустил максимальное количество станций, уровень прочности даже выше, чем у лидера по общему количеству БС. «Более 70 тыс. новых БС позволили оператору существенно укрепить запас прочности всей сети», – сделали вывод в TelecomDaily.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 29.07.2022 12:12 0 379
Тэги: новости компаний
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости партнеров
Тонкости вступления в саморегулируемую организацию (СРО)
Михаил Задорнов: чистая прибыль банка «Открытие» в первом полугодии 2022 года по РСБУ составила 5,7 млрд рублей
Виды и назначение туристических ножей

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru