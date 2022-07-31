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31 июля в Калуге испытали новые фонари

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 31.07.2022 07:50 1 512
31 июля в Калуге испытали новые фонари

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 31 июля.

1862 – рапорт Боровского пристава земскому исправнику Д. Челищеву о распространении слухов о новой «золотой» воле: в с.Бобылях в трактире крестьян графини Строгановой – Абрамов, читая лист «Калужских губернских ведомостей», рассказывал безграмотным, что вся земля принадлежит им, а не помещикам, и потому никаких условий заключать с помещиками не должно… (Из публикаций Сухоцкого)

1901 – «Городская хроника. Строительный период кончается. Господин Тишков с 1 августа уже приступает к освещению города керосином, что же касается электричества и трамвая, то об этом пока еще ничего не слышно. Можно, пожалуй, порадоваться только тому, что теперешний контрагент городского освещения обещал его улучшить хотя бы поставкой в некоторых частях города еще нескольких столбов с фонарями». (Из газеты «Калужские губернские ведомости»)

1902 – в девятом часу вечера 31 июля на Плац-парадной площади г. Калуги в присутствии исполняющего дела начальника губернии А.П.Булгакова, городского головы С.Н.Блистанова и гласных (депутатов) думы проходило испытание керосино-газового фонаря системы «Германия» с целью применения фонарей этой системы для освещения городских улиц. Фонарь рассчитан на силу света в 60 свечей и стоит со всем устройством 100 р., а час горения при цене керосина в 1 р. 50 к. пуд должен обходиться в 2 к. Однако его ненадежность в ветреную погоду говорит за то, что выгоднее иметь электрическое освещение. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1967 -  Государственному музею истории космонавтики присвоено имя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935). Первый в мире музей истории космонавтики был построен в Калуге, где долгие годы жил и творил основоположник ракетодинамики и научной космонавтики. 13 июня 1961 года Калугу посетил Юрий Алексеевич Гагарин, он заложил символический первый камень в начало строительства музея.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 31.07.2022 07:50 1 512
Тэги: история калуги
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