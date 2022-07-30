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30 июля родился первый директор Калужского художественного музея Михаил Днепровский

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.07.2022 07:50 0 280
30 июля родился первый директор Калужского художественного музея Михаил Днепровский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 июля.

1797 – «скончался протоиерей церкви Казанския Богородицы Андреян. Погребен на Пятницком 31 дня».  (Из записок купца Губкина).

1897 - в Калуге родился Михаил Михайлович Днепровский (1897-1983), график, искусствовед, член Союза художников СССР, первый директор Калужского художественного музея, автор мемуаров по истории культурной жизни города Калуги с конца XIX века до 1970-х годов. Похоронен на Пятницком кладбище Калуги.

1908 – открытие в Калуге обелиска в честь пребывания Николая II в 1904 г., а также приюта для воинов-инвалидов и раненых солдат Калужского гарнизона. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1918 г.  – родился Петр Никонович Шляпин (30.06.1918 – 22.10.2006). Живописец, член Союза художников России с 1998. П.Н.Шляпин жил в Калуге с 1987 года. Он был участником Великой Отечественной войны.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.07.2022 07:50 0 280
Тэги: история калуги
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