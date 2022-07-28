В Калужской области резко увеличилось количество новых случаев коронавируса

В четверг, 28 июля, в Калужской области выявлены 58 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Это самый высокий показатель за последние два месяца. В этот период фиксировалось 10-20 случаев ежедневно.

За весь период пандемии в нашем регионе зафиксировано 105 225 случаев ковида. Скончались 1453 человека, выздоровели – 103 334.

О росте заболеваемости коронавирусом 28 июля предупредили и в министерстве здравоохранения Калужской области. Там посоветовали пройти вакцинацию и ревакцинацию.

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