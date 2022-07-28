В Калужской области льготникам увеличили выплату на догазификацию до 80 000 рублей
В четверг, 28 июля, в Калужской области депутаты Законодательного собрания приняли закон об увеличении выплаты на догазификацию льготникам с 50 000 до 80 000 рублей.
Получить выплату смогут:
- Инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
- Их вдовы
- Инвалиды боевых действий,
- Люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
- Бывшие узники концлагерей,
- Родители, супруги военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обязанностей,
- Многодетные семьи,
- Инвалиды I и II группы,
- Инвалиды III группы, достигшие возраста 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет.
Ожидается, что программа охватит около 9000 человек.
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