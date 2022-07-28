В Калужской области льготникам увеличили выплату на догазификацию до 80 000 рублей

В четверг, 28 июля, в Калужской области депутаты Законодательного собрания приняли закон об увеличении выплаты на догазификацию льготникам с 50 000 до 80 000 рублей.

Получить выплату смогут:

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны,

Их вдовы

Инвалиды боевых действий,

Люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,

Бывшие узники концлагерей,

Родители, супруги военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обязанностей,

Многодетные семьи,

Инвалиды I и II группы,

Инвалиды III группы, достигшие возраста 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет.

Ожидается, что программа охватит около 9000 человек.

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