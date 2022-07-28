Лечение варикоза в Клинике Боли

Варикоз — достаточно распространённое заболевание. Такой диагноз ставится каждой 3 женщине и 10% мужчин.

Лечением этой патологии уже более 8 лет успешно занимаются в Калужской Клинике БОЛИ. Здесь представлен полный спектр услуг от диагностики и консервативного лечения до операций.

Приём ведут сразу несколько сосудистых хирургов: Иванов Михаил Юрьевич, Фёдоров Евгений Геннадьевич и Нестеров Евгений Сергеевич. Для лечения в этом медицинском центре используются современные методы:



Склеротерапия — удаление сосудистой сетки и вен средних размеров. Микроигла вводится в центральную вену из группы, подлежащих лечению сосудов, вводится склерозант. Лекарство при этом распространяется (растекается) по подкожным венам. После чего вена заклеивается и в последующем постепенно рассасывается.

Минифлебэктомия — варикозные вены удаляются при помощи проколов кожи оперативным путём.

Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) — малоинвазивный, безопасный и эффективный вид лечения варикоза с помощью тепловой энергии лазерного излучения. Лечение проводится лазером, который вводится в поражённую вену, она запаивается под местной анестезией без разреза тканей.

Современная медицина позволяет быстро и безболезненно справляться с варикозной болезнью. Если консервативные методы исчерпаны и вам необходима операция, не переживайте: эта процедура в Калужской Клинике БОЛИ проходит сейчас со 100% комфортом для пациента:

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В Клинике БОЛИ выполнено уже более 1500 успешных операций. В августе действует акция — 10% скидка на лазерные операции при варикозе.

Следите за своим здоровьем и берегите себя!

г. Калуга, ул. Болотникова, дом 23

Телефон для записи: +7 (4842) 21-00-00 или 28-12-12

clinicaboli.ru

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