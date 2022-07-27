В Калуге вырастет стоимость строительства футбольного манежа и Театра юного зрителя

В среду, 27 июля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША побывал на двух строящихся объектах в Калуге и рассказал о недостатке финансирования.

На Тульском шоссе строится крытый футбольный манеж на тренировочной базе «Спутник».

- Со стройкой были сложности, - признался губернатор. - Но сейчас дело пошло. Недели через две еще раз заеду.

Также Шапша заехал в сквер на месте рынка, где возводится Театр юного зрителя. Сейчас там почти завершены работы по возведению монолитных конструкций цокольного этажа. До конца года должна уже появиться «коробка».

- Из-за роста цен на стройресурсы стоимость обеих строек выросла, - рассказал губернатор. - Все документы на дополнительное финансирование строительства этих объектов в рамках нацпроектов направлены. На днях планирую поднять этот вопрос на федеральном уровне.

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