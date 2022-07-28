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28 июля в Калужской области освятили первый в России храм преподобного Амвросия

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 28.07.2022 07:50 0 349
28 июля в Калужской области освятили первый в России храм преподобного Амвросия

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 28 июля.

1901 – «Городская хроника. Хроника происшествий в летнее время особенно часто пополняется случаями мелких краж. Интересно, что подавляющее большинство этих краж совершается безо всякого взлома, через открытые окна и незапертые двери, так что уменьшить число подобных происшествий для чинов местной полиции представляется делом нелегким». (Из газеты «Калужские губернские ведомости»)

1951 – «Комсомольские воскресники. Комсомольцы сельхозартели им. Сталина Сухиничского района провели 4 воскресника по подготовке местной семилетней школы к новому учебному году. В каждом из них приняло участие более 20 человек. Из трех колхозов Охотновского сельсовета было выделено 12 подвод. Подвезено большое количество глины, песка, лесоматериалов». (Из газеты «Знамя»)

1996 - был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II храм преподобного Амвросия в Казанской Свято-Амвросиевой пустыни. Это первый в России храм в честь преподобного Амвросия Оптинского.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 28.07.2022 07:50 0 349
Тэги: история калуги
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