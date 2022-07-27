Точная диагностика и эффективное лечение варикоза в Клинике Фомина

Клиника Фомина за 5 лет работы в Калуге зарекомендовала себя как высококлассный центр женского репродуктивного здоровья, однако ещё не все знают, что в клинике можно получить медицинскую помощь более чем по 20 направлениям, в числе которых и флебология.

Нашими ведущими специалистами в этом направлении являются сердечно-­сосудистые хирурги, флебологи, врачи УЗД (флебология). Максим Александрович Страхов (кандидат медицинских наук) и Яхья Мохамедович Алаян — самые рейтинговые врачи-­флебологи по данным сервисов независимых отзывов пациентов.

Всех ли пациентов с варикозом нужно оперировать?

Не всех. Только тех, у кого есть чёткие показания, которые может выявить врач-специалист на приёме.

Основным критерием в решении вопроса о хирургических методах лечения является наличие или отсутствие дисфункции клапанного аппарата вен основных венозных стволов. В норме венозная кровь движется снизу вверх. Если же клапаны не работают, кровь под действием силы тяжести течёт сверху вниз, нарушая тем самым естественный физиологический процесс кровообращения. Именно этот простой механизм приводит к тому, что вены теряют свою анатомическую первозданную форму, растягиваются, извиваются, «вываливаются» уродливыми «гроздьями» под кожу и становятся видны невооруженным глазом.

Однако здесь важно понимать, что не только внешняя красота должна побуждать человека идти к врачу, но и страх за своё здоровье. Оперировать варикоз нужно обязательно, и не потому, что это некрасиво, а потому что это реально опасно. Да, это не онкология и не острое кровотечение, да, с варикозом можно жить годами и ничего не предпринимать, но рано или поздно это может привести к тяжёлым и неожиданным последствиям. Об этом нужно всегда помнить!

О современных методиках избавления от варикоза

Сегодня золотым стандартом амбулаторной флебологии является эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО).

Суть её проста: довольно большой фрагмент варикозно изменённых вен на нижней конечности можно «удалить», не вынимая его из организма. Проще говоря, ствол вены можно «запаять» лазерным световодом, не производя процедуры изымания его из тканей, то есть без разрезов и швов. Для этого не нужно давать наркоз, ложиться в больницу и зачастую даже открывать больничный лист. Более того, после оперативного вмешательства пациент уходит на своих ногах домой пешком и через короткое время в этот же день может сесть за руль автомобиля.

В Клинике Фомина мы применяем комплексный подход к лечению варикоза. Это значит, что работаем не только лазером. Наши операции включают в себя и другие малоинвазивные эстетические методы (кроссэктомия, венэктомия). За многолетнюю практику мы убедились в том, что именно благодаря комплексному лечению риск рецидива у пациента сводится к минимуму.

г.Калуга, ул.Пушкина, д. 4, пом.1

Телефон: 8 (4842) 771–000

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