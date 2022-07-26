В Калужской области преступность снизилась на 10%

В Калужской области зафиксировано снижение уровня преступности в первом полугодии 2022 года. Об этом во вторник, 26 июля, сообщили в пресс-службе правительства по итогам коллегии регионального УМВД.

Руководитель калужского УМВД Александр Дедов рассказал, что за полгода на 10,4% снизилось количество зарегистрированных преступлений. Разбойных нападений стало меньше на 20,8%, нанесения тяжкого вреда здоровью – на 20 %, разбоев – на 20,8 %, грабежей – на 33,2 %, краж – на 12,6 %.

Полицейские за шесть месяцев раскрыли около 4 000 преступлений.

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