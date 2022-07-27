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27 июля пожар уничтожил в Калуге 1200 домов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 27.07.2022 07:50 0 871
27 июля пожар уничтожил в Калуге 1200 домов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 июля.

1572 (ст. ст.) – крымско-турецкое войско подошло к Оке и стало переправляться через неё в двух местах — у впадения в неё реки Лопасни по Сенькину броду, и выше Серпухова по течению. 

«А как крымский царь приходил, и на Сенькине перевозе стояли по сю сторону Оки двести человек детей боярских. И Теребердей мурза с нагайскими тотары пришол на Сенкин перевоз в ночи и тех детей боярских разогнали и разгромили и плетени ис подкопов выняли да перешли на сю сторону Оки реки». Перейдя Оку, хан устремился к Москве по серпуховской дороге. Оценив обстановку, Воротынский принял решение собрать всех "береговых" воевод, преследовать крымцев и вызвать на генеральное сражение.

Примерно в сорока километрах от Москвы замысел Воротынского сработал. Гирей решил сначала разбить малое русское войско, а потом уже заняться Москвой. 30 июля 1572 года началось сражение, известное как битва при Молодях. Используя преимущества передвижной крепости ("гуляй-поля") и применив хитрый обходной манёвр, Воротынский и его помощник князь Хворостинин сумели вызвать в войске Давлет-Гирея панику, обратили его в бегство и наголову разбили.

«1754 года 27 дня в городе Калуге был пожар весма велик – в день сгорело много церквей и обывательских домов, но и людей много погорело. Церквей 14, домов 1200, людей 80». (Из записок купца Губкина).

1858Дмитрий Николаевич Толстой (1806 – 1884) якобы по причине «расстроенного здоровья» оставляет пост губернатора Калужской губернии.  На этом посту его сменяет Виктор Антонович Арцимович (1820-1893), действительный тайный советник, сенатор. Современники отмечают, что он имел примечательную внешность: был высок ростом, крепкого сложения и совершенно поседел еще в молодые годы. Виктор Антонович был умным, терпимым и снисходительным человеком. Он не играл в карты, редко посещал балы, не любил театр. При нем оживилась общественная жизнь города. Много внимания губернатор уделял развитию народного образования, сам написал новый устав для Калужского сиротского дома. Теперь призреваемые стали получать образование на уровне гимназии и в дальнейшем могли поступать в университет. Но консервативное поместное дворянство было недовольно преобразованиями и резко выступало против губернатора. 10 декабря 1862 г. для предотвращения конфликта Арцимович был уволен от должности. Время своего калужского губернаторства он считал наиболее значительным и интересным периодом своей жизни.

1887 – в Калуге родился Федор Карлович Амбюль (1887 – 1917). В 1898 году он поступил в Калужское реальное училище, которое окончил в 1905 году. С наступлением призывного возраста был зачислен вольноопределяющимся канониром в 3-ю Артиллерийскую бригаду, находившуюся в Калуге. Дальнейшая жизнь связана с армией. Офицер и Георгиевский кавалер он погиб 24 февраля 1917 года у деревни Агаши в Румынии. Был похоронен с воинскими почестями на Пятницком кладбище в Калуге.

1929 - образован Дзержинский район. Когда-то он именовался Говардовским (по одноименной станции), позднее Бухаринским, в честь видного теоретика большевистской партии Николая Ивановича Бухарина.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 27.07.2022 07:50 0 871
Тэги: история калуги
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