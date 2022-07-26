В Калуге выпустили открытки с рисунками детей с инвалидностью

В Калуге вышла новая серия открыток с видами города. Их создали из рисунков особенных художников – учеников мастерских для детей, подростков, молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Ступени».

- Наши ученики уверены: лучший город Земли - Калуга! – рассказали авторы проекта. - И мы с ними полностью согласны! Яркие, живые, уникальные открытки с видами нашей родной Калуги тому подтверждение!

Вырученные от продажи открыток деньги пойдут на помощь этим детям.

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