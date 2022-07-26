В Калужской области клещи укусили за неделю 184 человека

За неделю, с 18 по 24 июля, в Калужской области 184 человека обратились к врачам по поводу укусов клещами. Об этом сообщили во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего клещей встречали в Калуге, Обнинске, Жуковском, Боровском, Дзержинском, Кировском, Бабынинском и Козельском районах.

В нынешнем году боррелиозом были заражены 16,5% клещей, которых сдали на исследование в лабораторию.

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