В Калужской области открылся сезон охоты

В Калужской области открывается сезон летне-осенней охоты на пернатую дичь. В понедельник, 25 июля, об этом сообщили в правительстве региона.

Охота с легавыми, спаниелями и ретриверами на болотно-луговую дичь начинается с 25 июля, на полевую и боровую дичь – с 5 августа, на водоплавающую дичь – с 20 августа.

Кроме охотничьего билета и разрешения на добычу пернатых в угодьях общего пользования, необходимо иметь документы, подтверждающие принадлежность собаки к породам подружейных.

Также сообщается, что из-за гриппа птиц территория, где разрешена охота, ограничена. В зонах, где установлен карантин, охотхозяйствам выданы разрешения на отстрел пернатых только для проведения лабораторных исследований в ветеринарной службе. В случае спортивной и любительской охоты в угрожаемых зонах нарушители будут привлечены к административной ответственности. Предусмотрен штраф от 500 до 4000 рублей, конфискация ружей, лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.

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