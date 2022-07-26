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26 июля в Калуге жаловались на торговцев алкоголем

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 26.07.2022 07:50 1 540
26 июля в Калуге жаловались на торговцев алкоголем

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 июля.

1901 – «Калужские губернские ведомости» сообщают, что со стороны торгующих казенным вином стали уже замечаться некоторые злоупотребления. Так, например, содержателю пресловутой «кукушки» разрешена вольная торговля вином с тем условием, чтобы по желанию публики администрация буфета не имела права отказывать в продаже казенного вина в запечатанной посуде. Тем не менее на практике выходит иначе: содержатель буфета Федоров подает водку в так называемых «графинах», за которые берет очень высокие цены.

1906 – волнения рабочих Людиновского завода в связи с убийством одного рабочего. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1967 – с изданием приказа Минавтопрома N 224 "О создании дирекции вновь строящегося Людиновского литейного завода в г. Людиново Калужской области" началась летопись Людиновского литейного завода. В 1983 году он переименован в Людиновский машиностроительный завод. Первый директор завода - Шумилов Николай Иванович.

С 26 июля 1982 г. одна из улиц правобережной Калуги стала носить имя генерала Попова. Это знак благодарной памяти калужан, т.к. с декабря 1941 года В.С.Попов командовал подвижной группой войск, которая прорвала оборону немцев, овладела Калугой и продолжала развивать наступление на Юхнов.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 26.07.2022 07:50 1 540
Тэги: история калуги
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