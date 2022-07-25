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ВТБ в Калуге провел первую сделку по ипотеке под 9,9%

Опубликовано: 25.07.2022 15:53 0 305
ВТБ в Калуге провел первую сделку по ипотеке под 9,9%

С сегодняшнего дня ВТБ улучшил условия по ипотеке, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Первые сделки по новым условиям прошли уже в нескольких регионах страны, включая Калужскую область.

Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

Рефинансирование ипотечных кредитов также предлагается по ставке от 9,9%.

Клиенты, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, смогут переоформить их на более выгодных условиях.

Ставки по ипотеке с господдержкой на новостройки остались прежними. По основной программе можно получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего от 3% годовых. При этом хотя бы один из родителей должен получать на карту банка. IT-ипотека доступна от 4,7%.

Подать заявку на ипотеку ВТБ можно на сайте и в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн,через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого полугодия 96,5 тысячи заемщиков оформили в ВТБ ипотеку почти на 432 млрд рублей. Каждый второй кредит был выдан с господдержкой.

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Опубликовано: 25.07.2022 15:53 0 305
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