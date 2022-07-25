Выбираем «Бренд года-2022» в Калужской области. Голосование началось

В понедельник, 25 июля, газета «Комсомольская правда – Калуга» начинает голосование в рамках ежегодной премии «Бренд года-2022». В этом году вручение народной премии будет проходить в 16-й раз.

За это время премия стала символом народного признания и успеха компании. Приглашаем всех принять участие в голосовании. Ведь именно вы – наши читатели - определяете его победителей.

Премия касается каждого – ваш выбор поможет калужским компаниям стать лучше.

Заполните анкету по ссылке: Бренд года-2022 и укажите те компании и предприятия, которые вы считаете лучшими в своей сфере. В одной номинации можно выбрать несколько предприятий. Для этого нажмите значок "+" в конце каждой строки. Поля, обязательные для заполнения, отмечены звёздочкой.

Осенью мы подведем итоги и озвучим имена победителей по номинациям

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