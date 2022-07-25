В Калуге наборы для первоклассников из малообеспеченных семей начнут выдавать 2 августа

Управление социальной защиты Калуги в следующий вторник, 2 августа, начнет акцию «Школьник». Детям из малообеспеченных семей выдадут набор первоклассника, сообщили в городской управе.

Помощь окажут детям из малообеспеченных семей, родители или законные представители которых являются инвалидами 1 и 2 групп, а также детям из малообеспеченных многодетных семей.

По данному вопросу калужане могут обращаться в управление соцзащиты по адресу: ул. Московская, 188, кабинет № 215, контактный телефон – 58-45-15.

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