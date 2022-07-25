В Калужской области найден живым пропавший 44-летний мужчина

Вечером в воскресенье, 24 июля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что в Медынском районе найден живым 44-летний мужчина.

Как мы уже рассказывали, он пропал в деревне Варваровка 23 июля.

Волонтеры не уточняют, где находился пропавший.

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