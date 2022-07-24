В Калужской области из-за гриппа уничтожили более 6000 птиц

За последние сутки в Калужской области не зафиксировано новых очагов птичьего гриппа. Их по-прежнему остается 12, сообщили в правительстве региона.

По данным на вечер 23 июля, в домашних хозяйствах уже изъято и уничтожено более 6000 птиц – 53% от плана в 12 000.

Напомним, случаи гриппа птиц ранее были зафиксированы в Людиновском, Сухиничском, Бабынинском, Дзержинском Малоярославецком, Жуковском, Боровском районах и в пригороде Калуги.

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