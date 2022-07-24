В Калуге за неделю родились 46 детей

За неделю, с 18 по 23 июля, в Калуге родились 46 детей. Среди них были 28 мальчиков и 18 девочек, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Названы самые редкие имена, которыми калужане назвали новорожденных: Фаддей, Милана, Платон, Лилия и Макар.

За этот же период сыграны 114 свадеб.

С начала 2022 года в Калуге родились 2238 детей, заключены 1385 браков.

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