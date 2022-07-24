В Калужской области найден живым пропавший 84-летний мужчина

Как мы уже рассказывали, в Мещовском районе 20 июля пропал 84-летний пенсионер. Мужчину удалось найти живым, сообщили 23 июля волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».

- Хочу выразить огромную благодарность ребятам, которые, не смотря на ночь, плохую погоду приехали искать нашего дедушку, - написала в сообществе «ЛизаАлерт» родственница пенсионера. - Ребята, спасибо вам огромное!!!! Дедушка сказал, что ждёт вас в гости и тоже очень благодарен вам.

Где именно мужчина находился, пока не уточнется.

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