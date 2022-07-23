В Калужской области выявлены 12 очагов гриппа птиц
За последние сутки в Калужской области выявили еще один очаг заболевания гриппом птиц. Он расположен в селе Букань Людиновского района, сообщили на заседании в правительстве региона.
Всего в области на данный момент известно о 12 очагах.
В домашних хозяйствах к вечеру 22 июля изъяли 1512 птиц. Это около 11,5% от запланированного к уничтожению. Работы продолжаться и на выходных.
Калужским владельцам домашней птицы чиновники напомнили об ответственности за попытки нелегальной торговли птицей и птицепродуктами в зонах, где установлен карантин.
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