В Калужской области выявлены 12 очагов гриппа птиц

За последние сутки в Калужской области выявили еще один очаг заболевания гриппом птиц. Он расположен в селе Букань Людиновского района, сообщили на заседании в правительстве региона.

Всего в области на данный момент известно о 12 очагах.

В домашних хозяйствах к вечеру 22 июля изъяли 1512 птиц. Это около 11,5% от запланированного к уничтожению. Работы продолжаться и на выходных.

Калужским владельцам домашней птицы чиновники напомнили об ответственности за попытки нелегальной торговли птицей и птицепродуктами в зонах, где установлен карантин.

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