Центр реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге продолжит работу
Вечером в пятницу, 22 июля, городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что центр реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге продолжит работу.
- Приют и его руководители - Вероника и Сергей - достояние нашего города, - прокомментировал глава администрации. - Сегодня мы нашли с ними путь решения проблем.
По словам Денисова, объект недвижимости для «Феникса» город оформит в свою собственность как бесхозяйное имущество, а потом передаст центру.
Ранее в пятницу руководитель «Феникса» Вероника Матюшина сообщила, что устала ждать помощи от властей, землю ей обещают уже 20 лет.
– Больше искать ничего не будем. Я уйду на пенсию и уеду куда-нибудь, чтобы глазами мои ничего этого больше не видели, - заявляла она ранее в интервью.
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