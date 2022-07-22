Вечером в пятницу, 22 июля, городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что центр реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге продолжит работу.

- Приют и его руководители - Вероника и Сергей - достояние нашего города, - прокомментировал глава администрации. - Сегодня мы нашли с ними путь решения проблем.

По словам Денисова, объект недвижимости для «Феникса» город оформит в свою собственность как бесхозяйное имущество, а потом передаст центру.

Ранее в пятницу руководитель «Феникса» Вероника Матюшина сообщила, что устала ждать помощи от властей, землю ей обещают уже 20 лет.

– Больше искать ничего не будем. Я уйду на пенсию и уеду куда-нибудь, чтобы глазами мои ничего этого больше не видели, - заявляла она ранее в интервью.

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