24 июля появился город Обнинск

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 24 июля.

1901 – «Сим доводится до сведения, что с 1 сентября сего года открывается в селе Канищеве, в имении А.В.Польман, казенная женская школа молочного хозяйства.

Прошения о желании поступить в школу подаются на имя учредительницы школы, А.В.Польман, к прошению должны быть приложены: свидетельство об образовании, метрика и свидетельство от доктора о здоровье…

Поступающие должны быть не менее 17 лет от роду, обладать здоровым телосложением и привычкой к физическому труду». (Из газеты «Калужские губернские ведомости»)

1910 – создано Калужское общество изучения природы местного края. Существовало до 1922 г.

1936 – открытие детского парка на территории парка культуры и отдыха в Калуге. Устроены фонтан, цветник, вращающиеся барабаны, горки, гигантские шаги, вертикальные и горизонтальные карусели, вертящиеся кони и утки, аттракцион «Шапито». Для желающих повесили гамаки. Можно было поиграть в крокет, городки, кегельбан, бильярд, волейбол… Выступал московский кукольный театр. (Из газеты «Знамя»)

1951 – «Такая столовая не удовлетворяет рабочих

В центре поселка Ермолино находится столовая №2 боровского торга, призванная обслуживать рабочих Ермолинской ткацко-отделочной фабрики. Но столовая не выполняет предъявляемых к ней требований. Обслуживание посетителей налажено очень плохо.

Первая смена фабрики начинает работу в 8 часов утра, но столовая открывается только в 9 часов утра. Меню в столовой однообразное». (Из газеты «Знамя»)

1956 - Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Обнинское Калужской области преобразован в город Обнинск. Он стал первым наукоградом Советского Союза. Рождение города связано с событием всемирного значения – созданием Первой в мире атомной электростанции, которая была пущена в эксплуатацию 27 июня 1954 года.

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