23 июля родился архитектор Александр Яковлев

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 23 июля.

1792 - родился Павел Семенович Малютин (23.07.1792-23.08.1860), Потомственный Почетный Гражданин, Московский 1-й гильдии купец, представитель купеческой фамилии Малютиных Калуги XVIII века, учредитель Калужского Общественного Банка братьев Михаила и Павла Малютиных он сыграл выдающуюся роль в развитии городского хозяйства и благотворительности в Калуге. П.С.Малютин похоронен в Покровском монастыре Москвы.

1862 – в семье князя Николая Петровича Трубецкого и его второй жены Софьи Алексеевны, дочери А.А.Лопухина родился будущий религиозный философ, профессор и ректор Императорского Московского университета князь Сергей Николаевич Трубецкой (23.07.(4.08).1862 – 1905). В Калуге он оказался в связи с назначением отца в 1877 г. калужским вице-губернатором и переездом семьи по месту его службы. В нашем городе сначала семья Трубецких поселилась в переулке недалеко от Воскресенской улицы в доме Квасникова. На Загородносадскую они переехали позже и заняли весь дом Кологривова с флигелями и садом (ныне дом № 25 на улице Академика Королева). Здесь семья Трубецких жила до переезда в Москву в 1886 году. С этого же 1877 года С.Трубецкой поступает в Калужскую мужскую казенную гимназию и успешно ее заканчивает в 1881 г. Во время учебы в Московском университете (1881–1885) регулярно посещал наш город. Последователь философа Владимира Соловьева. В 1900–1905 годах – один из редакторов журнала «Вопросы философии и психологии».

1874 – родился Александр Артемьевич Яковлев (1874 – после 1914). Он работал губернским архитектором строительного отделения Калужского губернского правления. В 1910 г. проектировал здания в бывшем Лаврентьевском монастыре в Калуге. В 1911 г. участвовал в приспособлении дома Васильевой на Ильинской улице (ныне ул. Кутузова) под один из первых в городе кинематографов «Мир искусства». В 1914 г. Яковлев занимался строительством здания синагоги на Масленниковской улице (ныне ул. Дзержинского). Проект этого здания был разработан в 1912 г. архитектором Новоуспенским. До последнего времени в городе сохранялся дом, где жил А.А.Яковлев, построенный им самим. Калужане не теряют надежды на его возрождение.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.