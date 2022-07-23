В Калужской области снизилась смертность

За первые пять месяцев 2022 года смертность в Калужской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 4,3%. Такие данные на днях опубликовал в своем отчете Калугастат.

В нынешнем году скончались 7088 человек, в прошлом – 7408.

Самая высокая смертность в расчете на душу населения – в Спас-Деменском, Юхновском, Барятинском, Тарусском районах и Калуге.

В нынешнем году количество умерших в Калужской области превышает количество родившихся на 3714.

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