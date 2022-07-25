Презентация HAVAL DARGO в Калуге

В июне стартовали продажи нового внедорожника Haval Dargo. Среди Калужан есть те, кто уже стал владельцем данного автомобиля.

28 июля мы приглашаем всех желающих на презентацию новой модели в наш дилерский центр КорсГрупп. Вы сможете подробно познакомиться с Haval Dargo и примерить на себя роль владельца данного автомобиля, пройдя увлекательный тест-драйв.

Автомобиль выпускается в четырех комплектациях: Comfort, Elite, Premium и Tech Plus с мощным 2-литровым бензиновым двигателем (195 л.с.), роботизированной коробкой передач и двумя типами привода.

Haval Dargo адаптирован под широкий спектр климатических условий России. Он оснащен подогревом подушек и спинки сидений, форсунок омывателя, обогревом руля, электрообогревом лобового и заднего стекла, а также боковых зеркал. Более того, специально для российских покупателей Haval Dargo оснащен функцией автоматического запуска двигателя и увеличенной до 4,5 литров емкостью омывающей жидкости.

Особый характер Haval Dargo отражен в современном урбанистичном дизайне с оригинальными геометричными формами. Для удобного интеллектуального управления используется цифровая панель приборов с экраном 10,25 дюймов и сенсорный экран мультимедийной системы. Интерьер автомобиля сочетает в себе исключительный уровень комфорта и технологичности.

Узнать подробнее об опциях, доступных в каждой комплектации можно на сайте https://korsgroup.haval.ru/models/new-haval-dargo/

А воочию увидеть автомобили и пройти тест-драйв мы приглашаем в наш официальный дилерский центр КорсГрупп 28 июля 2022 г. в 18:00 по адресу г. Калуга, ул. Зерновая, 17

Мы приготовили для вас:

Презентацию Haval Dargo,

Тест-драйвы,

Угощение,

Приятные подарки и шоу-программу.

Ждём встречи с вами!

Официальный дилер «КорсГрупп»

г. Калуга, ул. Зерновая, 17

📞(4842) 21-99-46

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