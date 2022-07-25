Главная Новости Общество
График отключения воды Бренд года-2022. Голосование Афиша История Калуги Статьи

Презентация HAVAL DARGO в Калуге

Опубликовано: 25.07.2022 13:00 0 420

В июне стартовали продажи нового внедорожника Haval Dargo. Среди Калужан есть те, кто уже стал владельцем данного автомобиля.

28 июля мы приглашаем всех желающих на презентацию новой модели в наш дилерский центр КорсГрупп. Вы сможете подробно познакомиться с Haval Dargo и примерить на себя роль владельца данного автомобиля, пройдя увлекательный тест-драйв.

Автомобиль выпускается в четырех комплектациях: Comfort, Elite, Premium и Tech Plus с мощным 2-литровым бензиновым двигателем (195 л.с.), роботизированной коробкой передач и двумя типами привода.

Haval Dargo адаптирован под широкий спектр климатических условий России. Он оснащен подогревом подушек и спинки сидений, форсунок омывателя, обогревом руля, электрообогревом лобового и заднего стекла, а также боковых зеркал. Более того, специально для российских покупателей Haval Dargo оснащен функцией автоматического запуска двигателя и увеличенной до 4,5 литров емкостью омывающей жидкости.

Особый характер Haval Dargo отражен в современном урбанистичном дизайне с оригинальными геометричными формами. Для удобного интеллектуального управления используется цифровая панель приборов с экраном 10,25 дюймов и сенсорный экран мультимедийной системы. Интерьер автомобиля сочетает в себе исключительный уровень комфорта и технологичности.

Узнать подробнее об опциях, доступных в каждой комплектации можно на сайте  https://korsgroup.haval.ru/models/new-haval-dargo/

А воочию увидеть автомобили и пройти тест-драйв мы приглашаем в наш официальный дилерский центр КорсГрупп 28 июля 2022 г. в 18:00 по адресу г. Калуга, ул. Зерновая, 17

Мы приготовили для вас:

  • Презентацию Haval Dargo,
  • Тест-драйвы,
  • Угощение,
  • Приятные подарки и шоу-программу.

Ждём встречи с вами!

Официальный дилер «КорсГрупп»
г. Калуга, ул. Зерновая, 17
📞(4842) 21-99-46

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 25.07.2022 13:00 0 420
Тэги: рeклама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости партнеров
Банк «Открытие» вошел в четверку лучших цифровых банков
Тонкости выбора автошколы
Где можно полетать на воздушных шарах в Турции?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru