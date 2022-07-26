Юрий Нарусов: когда красота - вопрос жизни и смерти

20 лет он работал «обычным» хирургом в Брянской области, спасая и восстанавливая детей и взрослых после серьезных травм и заболеваний. Затем несколько лет трудился в Обнинском Радиологическом научном центре в отделении лучевых повреждений, куда поступали пациенты после облучения. Юрий Ефимович Нарусов был уверен - он на своем месте и дальнейших виражей в профессии не ожидал. Ему исполнилось 40 лет, когда его коллега - Наталья Андреевна Цыганкова предложила «поехать поучиться» на пластических хирургов. Предложение поначалу он воспринял скептически: после серьезной хирургии пойти в сферу косметологии - кого и от чего там спасать?! Капризных дамочек, не смирившихся с возрастом или юных девиц, не довольных формой носика?... Однако стоило погрузиться в тему, как сразу стало понятно: это тоже про травмы, душевные человеческие травмы. И ему по силам залечить их, поработав с чужим телом, - не всегда совершенным, но по-своему красивым и неповторимым. Надо только увидеть эту красоту и открыть ее собственному владельцу. И вот уже 16 лет он чудо-доктор и немножечко Пигмалион - лепит новые формы, трудится реконструктивно-пластическим хирургом и главным врачом сети медицинских клиник «Астро».

- Юрий Ефимович, сейчас нет сомнений в правильности этого выбора?

- Нет с тех пор, как я осознал, что и здесь мы иногда тоже работаем на уровне жизни и смерти. К нам приходит человек, жалуется, что жизнь не удалась; оперируем, у него появляется уверенность в себе, всё налаживается, работа, семья. Вот пример, молоденькая девушка, влюбилась, а у нее буквально нулевой размер груди и её парень, моральный урод, как я считаю, сказал, что бросает ее из-за этого. У нее суицидальные мысли, хорошо родственники вовремя привели к нам - мы сделали ей красивую грудь, девочка вышла замуж. Похожие истории не редки, за каждой своя трагедия и судьба.

- А бывает, что отговариваете?

- Конечно, и отказываюсь иногда оперировать. Например, в сложных случаях при ассиметрии лица я направляю к Наталье Андреевне Цыганковой, она лучше с этим справится. В команде «Астро» несколько пластических хирургов, если специализация другого доктора, направляю к нему. У нас честный подход. Бывает, не показана операция женщине, проблему надуманная, тогда разговариваем, даем время подумать. Вижу блефаропластика не поможет - честно говорю, предлагаю другую операцию, которая даст результат. Так и зарабатывается доверие пациенток, большинство моих клиенток находят меня через личные отзывы - это приятно.

- Сейчас немало медцентров предлагает услуги пластической хирургии. Какие главные преимущества у клиники «Астро»?

- У нас замечательно сочетаются традиции и новаторство. Я консервативен, воспитанник той школы, где есть этические нормы и мы удачно совпали в этом со всем руководящим составом, сотрудников выбираем с учетом не только высоких профессиональных навыков, но и человеческих качеств. С первых дней становления и работы клиники «Астро» на первом месте был не бизнес-план, а желание вложить всю душу в свое дело, мы вначале едва ли не в ущерб себе работали, выходной раз в два месяца, все отпуска лет пять тратили на дополнительное обучение в других, в том числе зарубежных клиниках, а не на отдых. И теперь «Астро» - многопрофильный центр со своей лабораторией, рентген-кабинетом, МРТ, КТ; принимают узкие специалисты всех направлений, у нас прекрасные анестезиологи. Мы можем устранить сразу несколько проблем, не только эстетических, но и связанных со здоровьем, выполняем в том числе комплексные операции. Например, пластические хирурги делают женщине блефаропластику, ортопеды - реконструкцию стопы, а гинекологи лапароскопически устраняют кисту или полип. И все это практически одномоментно - полный апгрейд. Мы надежны, все наши врачи - первоклассные специалисты. В этом году вышло учебное пособие, обновленное руководство по пластической хирургии, главу по блефаропластике написала Наталья Андреевна Цыганкова, что служит одним из подтверждений высокой квалификации докторов клиники «Астро»!

Анджелина Джоли подкинула нам работы

- Реконструктивные операции в «Астро» тоже проводите?

- Да, конечно. Много пациенток после мастэктомии. Таким женщинам мы помогаем вернуться к прежней жизни, сохранить женственность, для кото-то и семью. В «Астро» тему рака молочной железы мы закрыли полностью, начиная от высокоточной диагностики, заканчивая всех дальнейших этапов - лечения, удаления, реконструкции груди. У нас в штате есть прекрасный онколог, мы можем в одну операцию удалить опухоль и одномоментно восстановить грудь. Но есть и отсроченные операции, не всегда реконструкцию можно сделать сразу после удаления.

- А профилактическая мастэктомия у вас встречается? Тема была сильно нашумевшей после Анджелины Джоли.

- Да, Анжелина Джоли подкинула нам работы. Но не стоит думать, что это женская блажь, ситуация действительно серьезная. Объективным показанием для профилактической мастэктомии служит наличие у женщины положительной генной мутации. При этом вероятность развития рака весьма высока, потому что есть наследственные формы. То, что мы в «Астро» проводим в том числе и одномоментные операции - то есть в один день и удаляем, и делаем реконструкцию груди - позволяет пациенткам избежать острого стрессового периода - жизни без груди.

Поднимите мне веки или хочется взгляд, как у лисички

- Юрий Ефимович, говорят сейчас одна из самых популярных операций - блефаропластика?

- Да, к нам часто обращаются с просьбой изменить форму или разрез глаз. Но блефаропластика бывает и реконструктивной (применяется после ожогов, серьезных травм), имиджевой (расширение азиатских век, создание так называемых «лисьих глазок») и антивозрастной. Больше всего запросов именно на третью. Европеизация век более востребована в азиатских странах, там родители дарят девочкам сертификаты на такие операции по окончании школы. В моей практике девушки оперируются лет с 25-30. Пик приходится на возраст 40-45 лет. У более возрастных пациенток блефаропластика не дает нужного эффекта, ее нужно делать в сочетании с другими операциями. Важно помнить, мы не меняем лицо раз и навсегда, просто отматываем на время стрелку часов назад, но их не останавливаем. И далее надо поддерживать новое состояние. Вообще мы любим «брать» пациенток у косметологов и обратно отдавать им. Сама женщина должна быть готовой к появлению новых факторов старения, нет волшебной палочки, останавливающей время.

- Какие показания к блефаропластике?

- Их много: уставший взгляд, тяжелые веки, мешки под глазами, избыток кожи...Мы можем убрать и эти избытки, и жировую клетчатку вокруг век, уменьшить признаки возрастных изменений, изменить форму и разрез глаз, - видов операций тоже много. Вся информация есть на сайте клиники «Астро», но лучше прийти на индивидуальную консультацию, где врач посмотрит и рекомендует, что можно сделать в вашем случае. Есть простая блефаропластика, есть бесшовные операции - трансконъюктивальные.

- Как готовите пациенток к операции?

- Мы долго беседуем, я обязательно показываю фотографии подобных случаев в динамике, состояние лица после операции, всё самое страшное и все этапы восстановления - это помогает психологически подготовить женщину. В рекламе же не показывают отеки, синяки, которые исчезнут через несколько дней, но, если не знать о них, это дополнительный стресс. А мы стараемся его максимально снизить. В «Астро» прекрасный собственный стационар с комфортными палатами, уютной домашней обстановкой и современной операционной. У нас опытные анестезиологи, дежурный персонал постоянно следит за пациентом. Приятно видеть, что у нас получилась такая хорошая клиника!

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