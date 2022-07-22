В Калуге вручили ноутбуки инвалидам войны

«Мы живые» - это проект по социальной адаптации инвалидов войны, инвалидов боевых действий и инвалидов вследствие военной травмы. Реализуется в 7 регионах страны, в том числе и в Калужской области. Основная задача – помочь инвалидам трудоустроиться, нормально общаться, быть в центре общественной жизни.

В рамках президентского гранта общероссийской общественной организацией военных инвалидов «ВоИН» в Калужской области приобретено 25 ноутбуков. После установки специального информационного пакета "ВоИн" их передали инвалидам. Для тех, кто не владеет компьютерной грамотностью, волонтеры организуют обучение.

- Конечно, это очень большое подспорье для тех, кто получил инвалидность, участвуя в различных локальных войнах и вооруженных конфликтах, для тех, кто потерял здоровье, защищая интересы нашей страны. Кому-то это нужно, чтобы работать, кто-то просто сможет общаться с друзьями и знакомыми, быть в курсе происходящих событий, не чувствовать себя одиноким и забытым, - прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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