В Калужской области пропал 84-летний мужчина

Еще один пожилой мужчина пропал в Калужской области. В деревне Торкотино Мещовского района исчез 84-летний Виктор БЫКОВ, сообщили в пятницу, 22 июля, в поисково-спасательном-отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз пенсионера видели 20 июля.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост: 165 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: седые, короткая стрижка, имеются залысины.

Если у вас есть информация о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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