В Калужской области пропал 84-летний мужчина
Еще один пожилой мужчина пропал в Калужской области. В деревне Торкотино Мещовского района исчез 84-летний Виктор БЫКОВ, сообщили в пятницу, 22 июля, в поисково-спасательном-отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз пенсионера видели 20 июля.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост: 165 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: седые, короткая стрижка, имеются залысины.
Если у вас есть информация о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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