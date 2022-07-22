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22 июля родился первый русский царь

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 22.07.2022 07:50 0 47
22 июля родился первый русский царь

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 22 июля.

1596 – родился первый русский царь Михаил Федорович Романов (22(12).07.1596 – 23(13).07.1645). Избран на царство на Земском соборе 3 марта (21.02) 1613 года. Венчан на царство 21(11) июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля. Годы царствования Михаила Федоровича (1613-1645) отмечены началом восстановления России после полутора десятилетий Смуты и войн. 5 февраля 1626 года он сочетался во втором браке с дочерью мелкопоместного дворянина из Мещовского уезда Евдокией Лукьяновной Стрешневой (1608 – 1645). Уроженка Калужской земли вошла царицей в дом Романовых. Она скончалась через пять недель после смерти мужа.

1916 – в Калуге арестована группа социал-демократов, а в Боровске – М.П.Артемов, участник революции 1905 г. в Москве, в первые годы советской власти занимал ответственные партийные и государственные должности в Калужской губернии.

1918 – в селе Гостешеве ныне Жуковского района родился Евгений Петрович Савельев. Летчик гвардейского истребительного авиаполка, Герой Советского Союза (04.02.1944). Почетный гражданин города Жукова.

1951 – газета «Знамя» опубликовала заметку «Библиотека на фабрике». В ней говорится, что ЦК союза работников швейной и трикотажной промышленности отпустили 10 тыс. руб. для организации библиотеки на Калужской швейной фабрике №2. «Половина отпущенных средств уже израсходована на приобретение литературы. Фабричная библиотека насчитывала тогда более 1200 книг.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 22.07.2022 07:50 0 47
Тэги: история калуги
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