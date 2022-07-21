В Калужской области чиновники заплатили 40 тысяч рублей девочке, которую укусила бездомная собака

Суд обязал администрацию Людиново выплатить 40 тысяч рублей 11-летней девочке, которую в марте на территории городского парка укусила бездомная собака. В четверг, 21 июля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Ребенок хотел погладить пса, но тот резко прыгнул на девочку и укусил ее за лицо.

У девочки были повреждены лоб и верхняя губа.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.