В Калужской области чиновники заплатили 40 тысяч рублей девочке, которую укусила бездомная собака
Суд обязал администрацию Людиново выплатить 40 тысяч рублей 11-летней девочке, которую в марте на территории городского парка укусила бездомная собака. В четверг, 21 июля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Ребенок хотел погладить пса, но тот резко прыгнул на девочку и укусил ее за лицо.
У девочки были повреждены лоб и верхняя губа.
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